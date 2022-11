AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Vormittag ins Minus

Um 09:22 Uhr fiel die AIXTRON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 29,14 EUR ab. Das Tagestief markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 29,04 EUR. Bei 29,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 5.313 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.11.2022 auf bis zu 29,41 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.02.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 91,71 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 29,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 27.10.2022 vor. Umsatzseitig wurden 88,87 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 67,70 EUR umgesetzt.

Am 23.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,880 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Infineon-Aktie weiter gefragt: Buffett-Einsteig bei TSMC schiebt auch Infineon an - Keine Angst vor Abflauen der Chipnachfrage

Infineon, AIXTRON & Co: Chipwerte im Aufwind - Morgan Stanley zuversichtlich

Oktober 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der AIXTRON-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE

Bildquellen: AIXTRON SE