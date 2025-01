AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verteuert sich am Mittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 14,35 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 14,35 EUR zu. In der Spitze legte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 14,47 EUR zu. Bei 14,09 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 256.842 Stück gehandelt.

Am 25.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,53 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 154,65 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 12,73 EUR fiel das Papier am 21.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 12,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,376 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 19,24 EUR angegeben.

Am 31.10.2024 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,35 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 156,33 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 164,99 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 04.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,03 EUR im Jahr 2024 aus.

