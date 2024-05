AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Vormittag an Boden

Aktie im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 22,67 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 22,67 EUR. Bei 22,68 EUR erreichte die AIXTRON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,53 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 18.437 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 75,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 13.05.2024 auf bis zu 21,29 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,09 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,397 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 32,91 EUR aus.

AIXTRON SE veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 53,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 118,31 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 77,23 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,22 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

