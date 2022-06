AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verliert am Donnerstagnachmittag

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 23.06.2022 16:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 23,02 EUR abwärts. In der Spitze büßte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 22,65 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 142.853 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.05.2022 bei 28,18 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,20 EUR am 22.02.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 51,45 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,00 EUR.

Am 05.05.2022 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,04 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 78,97 Prozent auf 88,59 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 49,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 28.07.2022 erwartet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 27.07.2023 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,03 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

AIXTRON-Aktie fester: Oddo BHF hebt Wachstumschancen hervor

Stoxx-600: AIXTRON, WACKER CHEMIE und Telefonica Deutschland steigen auf

EURO STOXX: Keine Veränderung im Juni erwartet - CAC wieder mit 40 Werten

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE

Bildquellen: AIXTRON SE