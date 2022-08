AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Vormittag ins Plus

Um 09:22 Uhr stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 22,89 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 22,96 EUR. Mit einem Wert von 22,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 34.282 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,18 EUR) erklomm das Papier am 30.05.2022. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 18,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.02.2022 erreicht. Abschläge von 50,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 27,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 28.07.2022 vor. Umsatzseitig wurden 102,48 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 49,50 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte AIXTRON SE am 27.10.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 26.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von AIXTRON SE.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,825 EUR je Aktie belaufen.

