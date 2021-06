AIXTRON SE-Aktie aktuell: AIXTRON SE legt zu

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX legt zu - über 15.500 Punkten -- Visa kauft Fintech Tink -- Siemens bestätigt Jahresprognose jetzt inklusive Varian-Effekten -- WACKER CHEMIE, ADLER Group, Nordex, Ströer im Fokus

HOCHTIEF-Tochter CIMIC für Autobahnprojekt in Melbourne ausgewählt. Oracle hilft Deutscher Bank IT-Systeme auf Trab zu bringen. eBay verkauft Mehrheitsanteil an Koreageschäft. ifo-Geschäftsklimaindex im Juni etwas höher als erwartet. Moderna strebt schnellere Impfstoff-Lieferungen für Deutschland an. LEG platziert Anleihe im Volumen von 600 Millionen Euro. Siemens Healthineers startet Aktienrückkauf am 28. Juni.