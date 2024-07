AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von AIXTRON SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 20,48 EUR ab.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 20,48 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 20,36 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,39 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.345 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR. 94,78 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 17,88 EUR fiel das Papier am 02.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 14,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,377 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,27 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 25.04.2024 vor. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,03 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 118,31 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 53,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 77,23 Mio. EUR eingefahren.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,11 EUR im Jahr 2024 aus.

