AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag in Grün

Kursentwicklung

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 11,29 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 11,29 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,30 EUR an. Bei 11,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 200.900 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,18 EUR) erklomm das Papier am 17.05.2024. Gewinne von 114,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 33,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,210 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,83 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 27.02.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EUR, nach 0,55 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 226,74 Mio. EUR – ein Plus von 5,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 214,21 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte AIXTRON SE am 30.04.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 30.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 0,714 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

