AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagvormittag mit Kursplus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 09:04 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 14,81 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,81 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,73 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.861 AIXTRON SE-Aktien.

Bei 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 169,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,82 EUR ab. Abschläge von 6,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,379 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,04 EUR.

AIXTRON SE gewährte am 25.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. AIXTRON SE hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,36 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 131,78 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 24,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,44 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2024 veröffentlicht. Am 30.10.2025 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

