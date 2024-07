AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag höher

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 20,02 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 20,02 EUR zu. Die AIXTRON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 20,09 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 19,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32.925 AIXTRON SE-Aktien.

Bei 39,89 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 99,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,88 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,391 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,27 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 25.04.2024 vor. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ebenfalls ein EPS von 0,03 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 118,31 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 53,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,23 Mio. EUR in den Büchern standen.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 31.10.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 30.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,11 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

