AIXTRON SE Aktie News: Bären lasten am Montagnachmittag auf AIXTRON SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 5,5 Prozent auf 13,14 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,5 Prozent auf 13,14 EUR. Bei 12,69 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,44 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.255.178 AIXTRON SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,18 EUR) erklomm das Papier am 16.02.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 175,34 Prozent Luft nach oben. Am 27.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,69 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 3,46 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,381 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 19,24 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 31.10.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ein EPS von 0,35 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 156,33 Mio. EUR – eine Minderung von 5,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 164,99 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 04.03.2025 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 1,03 EUR in den Büchern stehen haben wird.

