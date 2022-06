AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere um 27.06.2022 12:04:00 Uhr 2,2 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 25,03 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 181.194 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 28,18 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.05.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.02.2022 bei 15,20 EUR. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 61,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,00 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

AIXTRON SE ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,04 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 88,59 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 78,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 49,50 EUR erwirtschaftet worden.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 27.07.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,03 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

AIXTRON-Aktie fester: Oddo BHF hebt Wachstumschancen hervor

Stoxx-600: AIXTRON, WACKER CHEMIE und Telefonica Deutschland steigen auf

EURO STOXX: Keine Veränderung im Juni erwartet - CAC wieder mit 40 Werten

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE

Bildquellen: AIXTRON SE