AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 17,19 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 17,19 EUR zu. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,56 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 342.075 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,89 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 132,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,94 EUR am 23.08.2024. Mit Abgaben von 1,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,388 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 27,59 EUR.

Am 25.07.2024 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 24,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 131,78 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 173,44 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 31.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 30.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,07 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Verluste in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende in Rot

AIXTRON-Aktie schwächelt: Hauck Aufhäuser IB senkt Ziel für AIXTRON