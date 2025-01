AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagmittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 13,41 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 13,41 EUR. Den Tageshöchststand markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 13,45 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,13 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 242.631 AIXTRON SE-Aktien.

Am 16.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,18 EUR an. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 62,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,69 EUR ab. Mit Abgaben von 5,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,381 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,24 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 31.10.2024 vor. AIXTRON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,35 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 156,33 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 164,99 Mio. EUR umgesetzt worden.

Am 04.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

