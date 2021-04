AIXTRON SE-Aktie aktuell: AIXTRON SE mit negativen Vorzeichen

Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 18,75 EUR ab. Das Tagestief markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 18,50 EUR. Bei 18,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 244.579 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 20,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.02.2021 erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 05.05.2020 Kursverluste bis auf 8,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 20,30 EUR angegeben. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,577 EUR je Aktie belaufen.

Die AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenübertragung, SiC- und GaN Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: AIXTRON SE