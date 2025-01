AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf AIXTRON SE-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 13,31 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 13,31 EUR zu. In der Spitze legte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,60 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 13,48 EUR. Zuletzt wechselten 328.423 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.02.2024 bei 36,18 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 171,93 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,69 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 4,66 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,381 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,24 EUR.

AIXTRON SE veröffentlichte am 31.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 156,33 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 164,99 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

DeepSeek setzt KI-Aktien wie Softbank weiter unter Druck - NVIDIA-Aktie nach Rekordwertverlust erholt

TecDAX aktuell: TecDAX bewegt sich zum Start des Dienstagshandels im Plus

DeepSeek sorgt für KI-Gewitter an der NASDAQ: Aktien von Microsoft, Broadcom, Infineon, AMD & Co unter Druck - NVIDIA-Aktie mit Rekordwertverlust