AIXTRON SE-Aktie aktuell: AIXTRON SE im Minus

Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 14,30 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die AIXTRON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,25 EUR aus. Bei 14,51 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 227.973 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 28.12.2020 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,86 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,01 EUR. Dieser Wert wurde am 19.03.2020 erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,33 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus. Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 0,355 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Aixtron SE ist ein weltweit führender Anbieter von Beschichtungsanlagen für die Halbleiterindustrie. Die Produkte der Gesellschaft werden von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und optoelektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- und organischen Halbleitermaterialien sowie Kohlenstoff-Nanostrukturen genutzt. Eingesetzt werden diese Bauelemente in der Displaytechnik, der Signal- und Lichttechnik, Glasfaser-Kommunikationsnetzen, drahtlosen und mobilen Telefonie-Anwendungen, der optischen und elektronischen Datenspeicherung, LEDs, Photovoltaik sowie einer Reihe anderer High-Tech-Anwendungen. Zu den Kunden zählen viele namhafte internationale Elektronikkonzerne wie Osram, Philips, Merck, Mitsubishi, Sumitomo oder Samsung sowie zahlreiche kleinere Hersteller mikro- und optoelektronischer Bauelemente. Des Weiteren kooperiert das Unternehmen mit verschiedenen Universitäten und Forschungseinrichtungen.

