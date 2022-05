AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag höher

Um 30.05.2022 09:22:00 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 27,55 EUR. In der Spitze gewann die AIXTRON SE-Aktie bis auf 27,70 EUR. Bei 27,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 37.450 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.05.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 0,54 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.02.2022 gab der Anteilsschein bis auf 15,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 81,25 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 27,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 05.05.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,04 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 78,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 88,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 49,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte AIXTRON SE am 28.07.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 27.07.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,01 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: AIXTRON SE