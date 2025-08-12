Aktien Asien: Gewinne in Japan - ansonsten leichter

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die größeren asiatischen Börsen haben am Freitag uneinheitlich tendiert. Dabei kam es am japanischen Markt zu deutlichen Gewinnen. Auf Wochensicht lagen die wichtigsten Märkte der Region Asien-Pazifik im Plus.

Die Gewinne in Tokio erfolgten auf Neuigkeiten zum Zollstreit hin. "In Japan freut man sich heute Morgen über die Nachricht, dass sich die verschiedenen Zölle nicht addieren", merkte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets dazu an. Der japanische Chefunterhändler für Zollfragen, Ryosei Akazawa, hatte gesagt, die USA hätte dies und die Anpassung entsprechender Belastungen für Autos bestätigt. Aktien japanischer Autobauer legten darauf deutlich zu.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 knüpfte an die Vortagesgewinne an und schloss 1,65 Prozent fester mit 41.820,48 Punkten. Dazu hätten auch die besser als erwarteten Verbraucherausgaben beigetragen, so die Marktstrategen der Deutschen Bank.

Verhaltener war die Entwicklung an den anderen Börsen. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen verlor 0,2 auf 4.106,46 Punkte, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,9 Prozent auf 24.855,35 Punkte sank. Beide Indizes konnten aber auf Wochensicht zulegen.

Am australischen Markt ging es ebenfalls nach unten. Der S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) verlor 0,27 Prozent auf 8.807,10 Punkte. Auch die indische Börse baute ihre Verluste weiter aus./mf/zb