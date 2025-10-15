Aktien Asien: Gewinne - südkoreanische Aktien im Höhenflug

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Mittwoch zugelegt. Der südkoreanische Kospi erreichte dabei ein neues Hoch.

Wer­bung Wer­bung

Die Börsen in Fernost profitierten von günstigen Vorgaben aus den USA. "Fed-Chef Powell tat gestern nichts, um den Anlegern die Hoffnung auf sinkende Leitzinsen zu nehmen - er deutete sogar ein Ende der Bilanzverkürzung der Federal Reserve an", stellte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets fest. "Wer sich wundert, warum der Markt in der Lage ist, sämtliche negative Nachrichten abzuschütteln, findet hier seine Erklärung."

Japanische Aktien erholten sich von den deutlichen Abgaben am Vortag. Der Leitindex Nikkei 225 legte um 1,8 Prozent auf 47.672,67 Punkte zu. Australische Aktien stiegen ebenfalls. Der S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) schloss gut ein Prozent fester mit 8.890,92 Punkten.

Die chinesischen Märkte profitierten auch von neuen Inflationsdaten, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Die Verbraucherpreise seien im September etwas stärker als erwartet gefallen. "Solange der Preisindex im Reich der Mitte aufgrund zwingend notwendiger Ausgaben wie Lebensmittel fällt, kann hier keine Rede von einer gefährlichen Deflation sein", merkte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners an. "Es ist verfrüht, hier das gefürchtete Deflationsgespenst über das Börsenparkett zu jagen." Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen stieg zuletzt um 1,31 Prozent auf 4.598,45 Punkte, der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte um 1,86 Prozent auf 25.913,71 Punkte./mf/stk