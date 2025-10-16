DAX24.216 +0,1%Est505.636 +0,6%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,29 +0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.417 +0,4%Euro1,1657 +0,1%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX in grün -- Wall Street etwas fester erwartet -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit
Goldpreis bleibt auch am Donnerstag weiter im Höhenflug - Vierter Rekordtag in Folge Goldpreis bleibt auch am Donnerstag weiter im Höhenflug - Vierter Rekordtag in Folge
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
MFE

ProSiebenSat.1-Aktie freundlich: Standorterklärung zu ProSiebenSat.1 veröffentlicht

16.10.25 14:47 Uhr
ProSiebenSat.1-Aktie fester: Söder und Berlusconi-Konzern geben Standorterklärung ab | finanzen.net

Für den deutschen Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 hat der neue italienische Mehrheitseigner, der Berlusconi-Konzern Media for Europe (MFE), sein Bekenntnis zum Standort Bayern offiziell bekräftigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
5,59 EUR -0,04 EUR -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und MFE-Vorstandschef Pier Silvio Berlusconi unterzeichneten bei einem Treffen in München eine gemeinsame Absichtserklärung.

Wer­bung

MFE will den ProSiebenSat.1 Media SE-Sitz in Unterföhring bei München demnach langfristig als zentralen Standort für seine Aktivitäten im deutschsprachigen Raum etablieren. "Für MFE ist dies ein wichtiger und konkreter Schritt, der unser Bekenntnis bekräftigt, in Bayern zu arbeiten und in die Zukunft von ProSiebenSat.1 zu investieren", sagte Berlusconi einer gemeinsamen Mitteilung zufolge. Er ist der Sohn des 2023 gestorbenen früheren italienischen Regierungschefs Silvio Berlusconi.

Söder sagte der Mitteilung zufolge: "Jetzt ist klar: ProSiebenSat.1 bleibt auch mit den neuen Eigentümern MFE langfristig in München." Der Erhalt des Standorts sei von großer Bedeutung und sichere wichtige Arbeitsplätze.

Europäischer Medienverbund

MFE hatte nach einem Bieterkampf kürzlich mit einem Anteil von mehr als 75 Prozent die volle Kontrolle an der ProSiebenSat.1 Media SE übernommen. Die internationale Gruppe besitzt bereits Fernsehketten in Italien und in Spanien. Geplant ist der weitere Ausbau zu einem europäischen Senderverbund.

Wer­bung

Neben Wachstum erwartet sich MFE von der Zusammenarbeit auch hohe Einsparungen. Eine wichtige Frage ist in solchen Fällen stets, wo die Zentralen der Sender und die Arbeitsplätze sind. Für Bayerns Staatsregierung haben Medien- und Standortpolitik seit je große Bedeutung.

Information und Unabhängigkeit

"München und Unterföhring sind und bleiben das Herzstück unserer Arbeit im deutschsprachigen Raum", sagte Berlusconi. Der Standort solle auch als "Center of Excellence" ausgebaut werden, der die Aktivitäten der MFE-Gruppe rund um Künstliche Intelligenz, Streaming und Werbetechnologie bündelt.

MFE unterstrich der Mitteilung zufolge, einen relevanten Anteil an lokalen Nachrichten- und Informationsinhalten aufrechtzuerhalten. MFE wolle dazu die regionale Nachrichtenproduktion von ProSiebenSat.1 fördern und die Regionalfenster weiterführen.

Wer­bung

Söder sagte: "In Zeiten von Fake News sind lokal produzierte Inhalte und Nachrichten besonders wichtig." Dieser Bereich solle in Unterföhring noch stärker ausgebaut werden. Der Freistaat sei ein "Top-Medienstandort" mit insgesamt rund 100 privaten Hörfunkprogrammen und Lokalsendern, Tausenden Beschäftigten und rund sechs Milliarden Euro Umsatz.

Medien und Politik

Der frühere Patriarch Silvio Berlusconi hatte über Jahrzehnte seinen Medienkonzern genutzt, um seine politische Karriere und die von ihm gegründete Partei Forza Italia zu fördern. Die Berlusconi-Kinder sind bislang nicht in die Politik eingestiegen, stehen der Partei aber nach wie vor nahe.

ProSiebenSat.1 ist neben der RTL-Familie der zweite große private Fernsehkonzern in Deutschland. Neben klassischen Sendern wie ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins gehört unter anderem auch der Streaminganbieter Joyn dazu.

Bekannte Formate der Sendergruppe sind zum Beispiel die Shows "Germany's Next Topmodel", "Joko & Klaas gegen ProSieben", "The Voice of Germany" und "Rosins Restaurants" sowie die Comedyserie "jerks.".

/fd/svv/DP/jha

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG, Jan Pitman/Getty Images

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
18.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Equal WeightBarclays Capital
17.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
16.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.09.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
18.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Equal WeightBarclays Capital
17.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
16.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
11.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
01.09.2025ProSiebenSat1 Media SE SellWarburg Research
26.03.2025ProSiebenSat1 Media SE SellGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
28.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
04.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ProSiebenSat.1 Media SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen