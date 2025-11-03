DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,74 -1,1%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.224 -2,8%Euro1,1531 ±-0,0%Öl65,05 ±-0,0%Gold4.026 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Allianz 840400 Humanoid Global A41B76 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Chinas Börsen im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- BVB, Lufthansa im Fokus
Top News
Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ausblick: Uber stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: Uber stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.

Aktien Asien: Rekordrally in Südkorea und Gewinne in China - Feiertag in Japan

03.11.25 08:56 Uhr

TOKIO (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen sind am Montag mit Gewinnen in den November gestartet. Zumindest galt dies für die geöffneten Börsen, da in Tokio der Handel feiertagsbedingt pausierte. Experten zufolge hält die auf KI-Fantasie und einer Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit basierende Rally an.

Wer­bung

Dies galt am Montag insbesondere für südkoreanische Aktien. Der Leitindex KOSPI setzte seinen Rekordlauf fort. Im Oktober hatte er mit einem Anstieg um 20 Prozent seine größten Monatsgewinne seit 2001 eingefahren. Am Montag ging es nun um 2,8 Prozent nach oben. Die Entwicklung unterstreiche die wachsende Bedeutung Südkoreas im globalen KI-Wettlauf, hieß es.

Die Aktien von SK hynix gaben in Südkorea mit einem Kurssprung um elf Prozent die Richtung vor wegen einer geplanten KI-Partnerschaft mit Amazon. Ein Marktbeobachter sprach aber auch von einem "Jensen-Huang-Effekt", nachdem der NVIDIA-Konzernchef in der vergangenen Woche Südkorea besucht und Deals eingefädelt habe. Auch die Samsung-Aktien zogen vor diesem Hintergrund am Montag nochmals um rund drei Prozent an.

An den Handelsplätzen in China gelang der Novemberauftakt ebenfalls, wenn auch mit weniger Schwung. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen stieg um 0,27 Prozent auf 4.653,40 Punkte, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der Sonderverwaltungszone Hongkong zuletzt etwa ein Prozent auf 26.170,66 Punkte

Wer­bung

In Australien ging der Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) 0,15 Prozent höher mit 8.894,80 Punkten aus dem Handel./tih/mis