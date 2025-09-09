DAX23.740 +0,6%ESt505.338 +0,4%Top 10 Crypto15,58 -1,4%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.170 +0,3%Euro1,1731 +0,1%Öl66,65 +1,5%Gold3.612 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Börsen in Fernost schließen freundlich -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- Rüstungsaktien, ASML, Airbus, AMD, Munich Re, Porsche, Amazon, Continental, Kontron im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie reagiert mit Kurssprung auf Aufnahme in S&P/ASX 200 DroneShield-Aktie reagiert mit Kurssprung auf Aufnahme in S&P/ASX 200
Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Infineon-Aktie mit Buy Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Infineon-Aktie mit Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Aktien Asien: Überwiegend Kursgewinne

08.09.25 09:10 Uhr

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost sind trotz negativer Signale von der Wall Street am Freitag mehrheitlich mit Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet.

Wer­bung

In Tokio reagierte der Nikkei 225 am Montag mit einem Plus von 1,5 Prozent auf fast 43.644 Punkte auf die Nachricht, dass Premierminister Shigeru Ishiba seinen Rücktritt angekündigt hatte. Positive Impulse lieferte die Nachricht, dass das japanische Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal saisonbereinigt um 0,5 Prozent zum Vorquartal gestiegen war und damit die Erwartungen übertroffen hatte.

In China stieg der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der Festlandbörsen zuletzt um 0,2 Prozent auf 4.469 Punkte. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann im späten Handel 0,9 Prozent auf 25.648 Zähler.

Chinas Außenhandelsdaten fielen dabei eher enttäuschend aus: Die Exporte in die USA brachen im August wegen des Handelsstreits um ein Drittel ein. Die gesamten Ausfuhren der Volksrepublik legten damit nur noch um 4,4 Prozent zu. Das war weniger als von Experten erwartet und das geringste Plus seit einem halben Jahr.

Wer­bung

Für den australischen S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) ging es zum Wochenauftakt hingegen um 0,2 Prozent auf 8.850 Punkte abwärts./edh/stk