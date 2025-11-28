DAX23.784 +0,1%Est505.656 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,41 -1,1%Nas23.215 +0,8%Bitcoin79.144 +0,6%Euro1,1566 -0,3%Öl63,26 -0,2%Gold4.176 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Lufthansa, Apple, Rüstungsaktien, Oracle, PUMA, TUI, Alphabet, Microsoft im Fokus
Top News
PUMA-Aktie gibt nach Spekulationen über Übernahme leicht nach PUMA-Aktie gibt nach Spekulationen über Übernahme leicht nach
Deutsche Bank-Aktie kaum bewegt: Financial Stability Board sieht geringeres systemisches Risiko Deutsche Bank-Aktie kaum bewegt: Financial Stability Board sieht geringeres systemisches Risiko
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: So schlägt Jan Beckers die Nasdaq

Aktien Europa: Märkte treten auf der Stelle

28.11.25 12:17 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Freitag kaum verändert tendiert. Marktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets sprach von "traditionell dünnen Umsätzen am Tag zwischen Thanksgiving und dem Start des Weihnachtsgeschäfts."

Wer­bung

Der EuroStoxx 50 notierte am Mittag mit auf 5.653,28 Punkten unverändert. Außerhalb des Euroraums tendierte der Schweizer SMI ebenfalls kaum verändert, während der britische FTSE 100 um 0,21 Prozent auf 9.713,90 Punkte anzog und damit von den Gewinnen des Ölsektors profitierte.

Die Veränderungen der Einzelsektoren hielten sich naturgemäß in Grenzen. An der Spitze lagen die Ölwerte, die sich von den vorherigen Verlusten etwas erholten. Die Ölpreise hatten weiter zugelegt und damit ihre Vortagsgewinne ausgebaut. Allerdings stehen die Ölnotierungen vor ihrem vierten Verlustmonat in Folge, was die längste Verluststrecke seit 2023 wäre.

Ansonsten brachten Analystenstimmen leichte Impulse. Heineken profitierten von einer Hochstufung durch die Deutsche Bank auf "Buy". Die Aktie gewann 1,1 Prozent. Zugleich gaben AB Inbev (Anheuser-Busch InBev) leicht nach. Hier hatte sich ebenfalls die Deutsche Bank geäußert und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft.

Wer­bung

Im Luxussektor verzeichneten LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) leichte Gewinne. Die US-Bank JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) hatte der Aktie des Luxusgüterkonzerns das Prädikat "Positive Catalyst Watch" verliehen. Damit unterstrich Analystin Chiara Battistini ihre positiven Erwartungen für das kommende Jahr./mf/stk