Aktien Europa Schluss: Turbulente Woche endet schwächer

23.01.26 17:55 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Freitag leicht nachgegeben. Nach der Erholung am Vortag nahmen die Marktteilnehmer vor dem Wochenende etwas den Fuß vom Gas und lenkten den Blick wieder auf die laufende Berichtssaison. Die Woche stand im Zeichen des Grönland-Konflikts und der handelspolitischen Spannungen zwischen den USA und der EU.

Der EuroStoxx 50 sank um 0,13 Prozent auf 5.948,20 Punkte und verbuchte auf Wochensicht ein Minus von 1,3 Prozent. Außerhalb der Eurozone schloss der britische Leitindex FTSE 100 mit minus 0,07 Prozent auf 10.143,44 Zähler. Für den schweizerischen SMI ging es um 0,61 Prozent auf 13.147,13 Punkte abwärts.

Auch Konjunkturdaten brachten keinen Schwung. Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hatte sich zu Beginn des Jahres nicht verändert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex verharrte im Januar auf 51,5 Punkten. Volkswirte hatten im Schnitt einen leichten Anstieg erwartet. "Trotz aller geopolitischer Turbulenzen bleiben Konjunkturhoffnungen bestehen", sagte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank./ajx/he