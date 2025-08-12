DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto15,82 ±0,0%Dow44.163 +0,4%Nas21.415 +0,8%Bitcoin99.704 -0,9%Euro1,1656 -0,1%Öl66,78 +0,6%Gold3.397 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Palantir A2QA4J Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht etwas leichter ins Wochenende -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Pinterest im Fokus
Top News
DAX in KW 32: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 32: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK rot nach gestoppten Rüstungsexporten - Analysten optimistisch Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK rot nach gestoppten Rüstungsexporten - Analysten optimistisch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung

Aktien Europa Schluss: Wenig Bewegung am Ende einer starken Woche

08.08.25 18:00 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach den Gewinnen am Vortag hat sich am Freitag die Bewegung an den europäischen Börsen in Grenzen gehalten. Marktteilnehmer hätten sich nach einer aufregenden Handelswoche an der Seitenlinien positioniert, beschrieb Marktexperte Andreas Lipkow das Geschehen.

Wer­bung

Der EuroStoxx 50 gewann zum Handelsschluss 0,29 Prozent auf 5.347,74 Punkte. Damit ergibt sich ein Wochenplus von 3,5 Prozent. Vor einer Woche war der Eurozonen-Leitindex im Zuge eines schwachen Arbeitsmarktberichts aus den USA deutlich abgerutscht, konnte sich aber wieder rasch von den Verlusten erholen. Zinssenkungshoffnungen in den USA und Friedenshoffnungen für die Ukraine angesichts eines anstehenden Treffens zwischen Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump gaben Auftrieb. Die erratische Zollpolitik von Trump blieb im Fokus.

Außerhalb des Euroraums gab der britische FTSE 100 am Freitag um 0,06 Prozent auf 9.095,73 Zähler nach. Der Schweizer SMI schloss 0,15 Prozent höher auf 11.866,85 Punkten. Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich damit trotz der nun geltenden hohen US-Zölle vergleichsweise robust./ajx/he