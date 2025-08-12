Aktien Europa Schluss: Wenig Bewegung am Ende einer starken Woche

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach den Gewinnen am Vortag hat sich am Freitag die Bewegung an den europäischen Börsen in Grenzen gehalten. Marktteilnehmer hätten sich nach einer aufregenden Handelswoche an der Seitenlinien positioniert, beschrieb Marktexperte Andreas Lipkow das Geschehen.

Der EuroStoxx 50 gewann zum Handelsschluss 0,29 Prozent auf 5.347,74 Punkte. Damit ergibt sich ein Wochenplus von 3,5 Prozent. Vor einer Woche war der Eurozonen-Leitindex im Zuge eines schwachen Arbeitsmarktberichts aus den USA deutlich abgerutscht, konnte sich aber wieder rasch von den Verlusten erholen. Zinssenkungshoffnungen in den USA und Friedenshoffnungen für die Ukraine angesichts eines anstehenden Treffens zwischen Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump gaben Auftrieb. Die erratische Zollpolitik von Trump blieb im Fokus.

Außerhalb des Euroraums gab der britische FTSE 100 am Freitag um 0,06 Prozent auf 9.095,73 Zähler nach. Der Schweizer SMI schloss 0,15 Prozent höher auf 11.866,85 Punkten. Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich damit trotz der nun geltenden hohen US-Zölle vergleichsweise robust./ajx/he