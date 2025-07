Aktien Frankfurt Ausblick: Dax droht Rückfall unter 24.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch nach vier schwächeren Börsentagen in Folge ist am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch nicht mit einer Erholung zu rechnen. Vorbörsliche Indikationen lassen neuerliche Verluste zum Handelsbeginn erwarten, womit der DAX noch etwas weiter von seinem in der Vorwoche erreichten Rekordhoch zurückfallen würde. Die Anleger sorgten sich um den Einfluss der US-Zölle auf die Preise, schreiben die Experten der Commerzbank. Die Inflation sei im Juni gegenüber Mai gestiegen und zeige damit erste klare Auswirkungen.

Die Vorgaben von der Wall Street sind unter dem Strich negativ - nach dem europäischen Handelsschluss ging es abwärts. Der NASDAQ 100 - Auswahlindex der Technologiebörse - hatte es zwar gleich zu Beginn erstmals in seiner Geschichte über 23.000 Punkte geschafft, musste letztlich jedoch seine Gewinne fast gänzlich abgeben. Der marktbreite S&P 500 drehte nach seinem anfänglichen Rekord gar ins Minus.

Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn am Mittwoch signalisierte der X-DAX für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,4 Prozent auf 23.960 Punkte. Der Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls schwächer erwartet.

Im vorbörslichen Handel auf Tradegate fielen die Aktien des Düngemittel- und Salzproduzenten K+S (K+S) um 1,3 Prozent. Die Baader Bank riet hier zum Reduzieren der Aktien im Portfolio. Zudem äußerten sich die Analysten von Exane BNP Paribas zu einer Reihe von Chemiewerten wie Evonik, LANXESS und WACKER CHEMIE.

Die Anteile des Schmierstoffherstellers Fuchs SE (FUCHS SE VZ) fielen um 1,8 Prozent. Das Unternehmen hat nach einem enttäuschenden zweiten Quartal die Prognosen für das Gesamtjahr gesenkt.

Aktien aus der Chipbranche, wie die des Anlagenbauers Aixtron (AIXTRON SE), könnten nach der Vorlage von Geschäftszahlen des Branchenausrüsters ASML (ASML NV) einen Blick wert sein.

Unter den kleineren Werten richten sich die Blicke zudem auf Ceconomy (Ceconomy St) nach vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal, sowie auf den Finanzdienstleister Hypoport (Hypoport SE)./bek/mis