Aktien Frankfurt Ausblick: Schwerfälliger Wochenstart erwartet

22.09.25 08:14 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.639,4 PKT -35,1 PKT -0,15%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Beginn der neuen Börsenwoche dürfte der deutsche Aktienmarkt keine größeren Sprünge machen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX als außerbörslicher Indikator für den DAX ein Minus von 0,1 Prozent auf 23.632 Punkte. Damit sieht es für den Leitindex nach einer Fortsetzung der Seitwärtstendenz aus. Der EuroStoxx 50 wird am Montagmorgen kaum verändert erwartet.

Leicht positiv wirkt, dass die Kauflaune am Freitagabend in New York im Nachgang der ersten US-Zinssenkung in diesem Jahr angehalten hat. Dort erklommen die wichtigsten Indizes weitere Rekordhöhen. "Es wird erwartet, dass weitere Zinssenkungen folgen werden, obwohl US-Notenbankchef Jerome Powell die Erwartungen an aggressive Zinssenkungen in Zukunft dämpfte", schrieben die Experten der Commerzbank am Montagmorgen.

Der Dax dagegen bleibt zu seinem Rekord von 24.639 noch mit etwa 1.000 Punkten auf Abstand - auch wegen seiner negativen Monatsbilanz. Er hat im September bislang etwa ein Prozent verloren. Seit diesem Montag hat der Leitindex zwei neue Mitglieder: Der Immobilienplattform-Betreiber Scout24 und der Anlagenbauer GEA ersetzen den Sportwagenbauer Porsche AG (Porsche) und den Laborzulieferer Sartorius (Sartorius vz).

Die Porsche AG (Porsche) geht angesichts neuer milliardenschwerer Belastungen in diesem Jahr unterdessen von noch weniger Gewinn aus als ohnehin schon. Verbrenner sollen länger im Programm der Volkswagen-Tochter (Volkswagen (VW) vz) bleiben, zudem wollen die Stuttgarter neue Verbrenner und Plug-in-Hybride anbieten.

Die Aktien der Porsche AG fielen vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um knapp 5 Prozent zum Xetra-Schluss vom Freitag. Bei den VW-Vorzügen belief sich das Minus auf 2,8 Prozent. Die Anteilsscheine der Volkswagen-Mutter Porsche SE (Porsche Automobil vz) gaben um 3,7 Prozent nach./edh/jha/

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com