Aktien Frankfurt: Dax steigt zu Wochenbeginn etwas weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist am Montag gemächlich in die neue Woche gestartet. Nach dem deutlichen Plus am Freitag legte der deutsche Leitindex bis zum Mittag um 0,22 Prozent auf 23.792 Punkte zu.

Wer­bung Wer­bung

Ende vergangener Woche hatte es der Dax über die zuletzt immer wieder erfolglos angelaufene 21-Tage-Durchschnittslinie geschafft. Diese beschreibt den kurzfristigen Trend. Damit machte das Börsenbarometer den Anlegern wieder etwas Hoffnung auf ein Ende seiner zuletzt zähen Konsolidierung.

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen stieg um 0,66 Prozent auf 30.183 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,14 Prozent bergauf.

Datenseitig im Fokus stehen in der neuen Woche aus den USA die ISM-Einkaufsmanagerberichte am Mittwoch und Freitag sowie der Arbeitsmarktbericht zum Wochenabschluss. "Jede weitere Spur von Schwäche dürfte die Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen durch die Federal Reserve in diesem Jahr weiter befeuern", schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelsbaus Robomarkets. Die gleichzeitige Aussicht auf eine weiche Landung der US-Wirtschaft könnte auch an der Wall Street das Fundament für eine Fortsetzung der Rally im letzten Börsenquartal bilden.

Wer­bung Wer­bung

Am Mittwoch - just zum Start in den üblicherweise saisonal an der Börse besseren Oktober - gerät auch ein alljährliches US-Problem wieder in den Fokus. "Wenn sich der US-Kongress nicht noch kurzfristig einigt, geht der US-Regierung am Mittwoch das Geld aus", so der Commerzbank-Experte Martin Hartmann.

Hierzulande richtete sich der Blick zu Wochenbeginn insbesondere auf Unternehmen aus den hinteren Börsenreihen. So zählten die Aktien der Lufthansa mit einem Plus von 1,4 Prozent zu den größten Gewinnern im MDax. Die Fluggesellschaft will bis zum Jahr 2030 in der Verwaltung 4.000 Stellen einsparen. Die Prozesse sollen digitalisiert, automatisiert und gebündelt werden, teilt das Unternehmen zum Kapitalmarkttag in München mit. Es konkretisierte damit unbestätigte Berichte aus der Vorwoche. Zudem wurden die mittelfristigen Finanzziele hochgesetzt.

Am Index-Ende fielen die Papiere von Redcare (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) um ein Prozent. Bei dem Online-Apotheker kommt es zu einem Wechsel im Finanzressort. Jasper Eenhorst schied aus dem Vorstand aus, "um neue berufliche Chancen" zu ergreifen. Er wird noch bis Ende des Jahres im Unternehmen bleiben, um einen reibungslosen Übergang zu seinem Nachfolger zu unterstützen. Die Nachricht komme zum absolut ungünstigsten Zeitpunkt, kommentierte ein Experte. Der Quartalsbericht dürfte zeigen, dass Eenhorst nach sechs Jahren im Amt ein schwaches Rezeptwachstum hinterlasse.

Wer­bung Wer­bung

Im Nebenwerte-Index SDAX zogen die Anteilsscheine von Klöckner & Co (KlöcknerCo (KlöCo)) um gut drei Prozent an. Der Stahlhändler verkauft acht US-Distributionsstandorte. Dadurch werde der Umsatzanteil aus dem sogenannten höherwertigen Geschäft, wo Klöckner den Stahl vor dem Verkauf noch bearbeitet, und dem Service-Center-Geschäft steigen, hieß es.

Angesichts der weiterhin angespannten Sicherheitslage in Europa waren ferner Rüstungswerte gefragt. Wenige Tage vor zwei europäischen Gipfeltreffen in Kopenhagen sind an dänischen Militärstandorten erneut Drohnen unbekannter Herkunft gesichtet worden. Im MDax gewannen HENSOLDT 4,1 und RENK 2,9 Prozent. Die Anteilsscheine von Rheinmetall setzten ihre Rekordjagd mit einem Plus von 1,5 Prozent fort. Der Konzern gab bekannt, als Unterauftragnehmer eines von der US-Regierung beauftragten Unternehmens Munition an einen osteuropäischen Kunden zu liefern./la/stk

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---