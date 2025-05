Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax hält sich nach Rekordlauf stabil

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem Rekordlauf der vergangenen zwei Handelstage ist der DAX kaum verändert gestartet. Im Fokus stehen an diesem Dienstag zunächst vor allem zahlreiche Quartalsberichte, bevor sich das Interesse am Nachmittag auf die Inflationsdaten aus den USA verlagern dürfte.

Kurz nach dem Börsenauftakt legte der deutsche Leitindex um 0,04 Prozent auf 23.576 Zähler zu. Zu Wochenbeginn war er angesichts der Entspannung im Zollkonflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China gleich in den ersten Handelsminuten knapp unter 24.000 Punkte geklettert. Keine 100 Punkte hatten mehr gefehlt, um diese psychologisch wichtige Schwelle zu überwinden. Bis Handelsschluss hatte er dann jedoch den Großteil seiner Gewinne wieder eingebüßt.

Für den EuroStoxx 50, den Leitindex der Eurozone , ging es am Morgen um 0,11 Prozent auf 5.387 Punkte abwärts. Der MDAX, der Index der mittelgroßen Unternehmen hierzulande, gab zugleich um 0,34 Prozent auf 29.680 Punkte nach.

Nach den neuen Bestmarken im Dax müsse sich zeigen, wie nachhaltig die Kursgewinne seien, kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Denn mittlerweile sei dieser nicht mehr günstig bewertet: "Sowohl das historische als auch das für die Zukunft erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis liegen jeweils 3 Punkte über dem Durchschnittswert der vergangenen 20 Jahre."

Dabei verwies Altmann zudem auf das in dieser Woche anstehende Finale der Berichtssaison der Dax-Unternehmen. Gemessen am Börsenwert berichte an diesem Tag die Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) als eines der Unternehmen, die unter den ersten zehn im Dax rangierten. Mit Siemens, der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) und der Allianz folgen in den kommenden Tagen drei weitere Schwergewichte.