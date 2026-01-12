DAX25.049 +0,3%Est506.153 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 +3,3%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.617 +2,3%Euro1,1792 +0,1%Öl71,07 -0,2%Gold5.188 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Microsoft 870747 PayPal A14R7U Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus
Top News
Handle bei finanzen.net ZERO auch am Wochenende - jeden Samstag ab 14 Uhr Handle bei finanzen.net ZERO auch am Wochenende - jeden Samstag ab 14 Uhr
Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Bewertung: Heidelberg Materials-Aktie mit Buy Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Bewertung: Heidelberg Materials-Aktie mit Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax klettert wieder über die 25.000-Punkte-Marke

25.02.26 09:22 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax klettert wieder über die 25.000-Punkte-Marke | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.053,8 PKT 67,6 PKT 0,27%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist am Mittwoch vor den wichtigen Nvidia-Zahlen (NVIDIA) erneut über die 25.000-Punkte-Hürde gestiegen. In den ersten Handelsminuten zog der deutsche Leitindex um 0,40 Prozent auf 25.085 Punkte an. Am Dienstag hatte er kaum verändert knapp unter der runden Marke geschlossen.

Wer­bung

Für den MDAX, der die mittelgroßen Börsenwerte enthält, ging es um 0,66 Prozent auf 31.616 Punkte hoch. Der am Dienstag ebenfalls wenig bewegte Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 gewann 0,7 Prozent.

Die neuen Zölle von Donald Trump hätten den Dax nur kurzfristig aus dem Tritt gebracht, schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. In seiner Rede zur Lage der Nation sei der US-Präsident ohne neue Zolldrohungen ausgekommen, nachdem ihm das jüngste Urteil des obersten US-Gerichts ein zentrales Werkzeug seiner politischen Agenda aus der Hand genommen habe.

Zudem hätten sich die Anleger bei diesem Thema "inzwischen ein dickes Fell zugelegt". Wichtigere Themen seien die am Abend nach US-Börsenschluss anstehenden Geschäftszahlen des auf KI-Chips spezialisierten Tech-Riesen Nvidia sowie generell die Bewertungen von KI-Aktien.

Wer­bung

Die diesbezüglichen Signale aus den USA sind positiv. Am Dienstag hatten die New Yorker Börsen dank positiver Signale von Unternehmen mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI) Kursgewinne erzielt./gl/zb

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

09:48Börse am Mittwoch: DAX behält vor NVIDIA-Zahlen 25.000-Punkte-Marke im Blick
09:47Börse: Dax klettert wieder über die 25.000-Punkte-Marke, Nvidia-Geschäftszahlen im Blick, PayPal-Aktie im Plus
09:45Marktüberblick: MTU und FMC schwächeln nach Zahlen
09:45Marktüberblick: MTU und FMC schwächeln nach Zahlen
09:45Marktüberblick: MTU und FMC schwächeln nach Zahlen
09:45Marktüberblick: MTU und FMC schwächeln nach Zahlen
09:45Marktüberblick: MTU und FMC schwächeln nach Zahlen
09:43DAX – Blue Chips treten auf der Stelle
mehr