Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern

04.03.26 09:09 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern | finanzen.net
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die vage Hoffnung auf eine Sicherung der Straße von Hormus durch US-Streitkräfte hat den heftigen Kursrutsch am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zunächst gebremst. Der in den beiden vergangenen Tagen um fast sechs Prozent abgesackte DAX lag in den ersten Handelsminuten mit einem halben Prozent im Plus bei 23.910 Zählern.

"Falls erforderlich, wird die US-Marine so bald wie möglich damit beginnen, Tanker durch die Straße von Hormus zu eskortieren", schrieb Trump am Vorabend auf seiner Plattform Truth Social. Um jeden Preis würden die USA den freien Fluss von Energie für den Rest der Welt sicherstellen. Zudem habe er die zuständige Behörde für Entwicklungsfinanzierung DFC angewiesen, Risikoversicherungen und Garantien für den gesamten Seehandel in der Region anzubieten.

Der MDAX der mittelgroßen Börsentitel stabilisierte sich daraufhin um 0,2 Prozent auf 29.868 Zähler, Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 lag ebenfalls leicht im Plus./bek/zb

