Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stagniert nahe 23.000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX bleibt am Montag mit einem wenig bewegten Auftakt in der Nähe von 23.000 Punkten. Der deutsche Leitindex pendelte in den ersten Handelsminuten um seinen Schlusskurs vom Freitag. Zuletzt stand er mit 22.987,39 Punkten prozentual unverändert. Er bewegte sich damit weiter in seiner Spanne der vergangenen Wochen, die von einem Auf und Ab zwischen dem Tief von 22.200 und dem Rekord von 23.475 Punkten gekennzeichnet war.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen legte am Montagmorgen um 0,41 Prozent auf 29.282,80 Zähler zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent nach unten.

"Der große Ausverkauf ging in der abgelaufenen Woche in eine Seitwärtsphase über", hieß es am Morgen in einem Kommentar der Helaba-Experten. Die internationalen Börsen sorgten trotz Kursgewinnen kaum für Rückenwind. In New York hatten die Börsen am Freitag im späten Handel ihre Gewinne noch etwas ausgebaut./tih/jha/