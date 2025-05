Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Zahl der Regelinsolvenzen in Deutschland steigt im April

Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im April um 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Bei den Ergebnissen ist zu berücksichtigen, dass die Anträge erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik einfließen. Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liegt in vielen Fällen annähernd drei Monate davor.

Chinas Exporte wachsen trotz Zöllen im April unerwartet stark

Chinas Exporte sind im April trotz der hohen US-Zölle auf chinesische Waren weiter kräftig gestiegen. Wie die Allgemeine Zollverwaltung am Freitag mitteilte, stiegen die Ausfuhren im April um 8,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, nachdem sie im März um 12,4 Prozent zugelegt hatten. Volkswirte hatten im Mittel ihrer Prognose nur mit einem Wachstum von 2,5 Prozent gerechnet.

EU billigt Plan Exportförderung von Wein und Spirituosen in die USA

Die Europäische Kommission hat eine mit 5 Milliarden Euro ausgestattete französische Rückversicherungsregelung für Exportkredite im Handel mit den USA genehmigt, die die Ausfuhr von Wein und Spirituosen in die USA erleichtern soll. Die nach den EU-Beihilfevorschriften genehmigte Regelung ermöglicht den Export über einen Rückversicherungsmechanismus, der kommerzielle und/oder politische Ausfallrisiken im Zusammenhang mit Zahlungsverpflichtungen bei Ausfuhrgeschäften versichert, wie die Brüsseler Behörde mitteilte.

Trump verkündet Handelsabkommen mit Großbritannien

US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag ein Handelsabkommen mit Großbritannien bekanntgegeben, das erste in einer Reihe von Abkommen, die das Weiße Haus seit der Verhängung von Zöllen gegen Verbündete und Gegner anstrebt. "Es ist sehr schlüssig und wir glauben, dass alle zufrieden sein werden", sagte Trump. "Viele Länder wollen einen Deal, und viele Länder sind sehr unglücklich darüber, dass wir uns für diese Lösung entschieden haben."

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Ausgaben privater Haushalte März +2,1% (PROGNOSE: +0,3%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte März +3,8% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung März 89,9%

Japan/Konsumneigung März +5,6 Pkt gg Vorjahr

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Apr +0,5% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Apr +3,0% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Apr PROG: +0,5% gg Vm, +3,2% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Apr +0,7% gg Vm, +2,5% gg Vj

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 09, 2025 03:02 ET (07:02 GMT)