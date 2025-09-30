DAX23.791 +0,2%ESt505.511 +0,2%Top 10 Crypto15,46 +0,9%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.156 -0,7%Euro1,1729 +0,3%Öl69,53 -0,3%Gold3.814 +1,4%
Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderates Plus zu Wochenbeginn

29.09.25 09:17 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist mit leichten Gewinnen in die neue Woche gestartet. Der Leitindex DAX legte am Montag um 0,16 Prozent auf 23.778 Punkte zu und baute damit sein Plus vom Freitag etwas aus.

Ende vergangener Woche hatte es der Dax über die zuletzt immer wieder erfolglos angelaufene 21-Tage-Durchschnittslinie geschafft. Diese beschreibt den kurzfristigen Trend. Damit machte das Börsenbarometer den Anlegern wieder etwas Hoffnung auf ein Ende seiner zuletzt zähen Konsolidierung.

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen stieg um 0,37 Prozent auf 30.098 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,17 Prozent bergauf./la/zb

