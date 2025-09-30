DAX23.775 +0,2%ESt505.516 +0,3%Top 10 Crypto15,89 +3,7%Dow46.202 -0,1%Nas22.608 +0,6%Bitcoin97.155 +1,4%Euro1,1729 +0,3%Öl67,81 -2,8%Gold3.829 +1,8%
Palästinenser: Dutzende Tote bei Angriffen Israels in Gaza

29.09.25 16:51 Uhr

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei Beschuss und Angriffen der israelischen Armee im Gazastreifen hat es palästinensischen Angaben zufolge wieder viele Tote gegeben. Seit dem Morgen seien mindestens 33 Menschen ums Leben gekommen, hieß es aus medizinischen Kreisen. Krankenhausangaben zufolge wurden allein in der Stadt Gaza 24 Palästinenser getötet.

Israels Armee teilte mit, sie gehe weiterhin gegen Terrororganisationen im gesamten Gazastreifen vor. Die Offensive in der Stadt Gaza sei erneut ausgeweitet worden, sagte das Militär weiter. Am Sonntag hätten Soldaten in der Gegend Mitglieder von Terrororganisationen getötet, die versucht hätten, Sprengsätze anzubringen, hieß es in einer Mitteilung. Israels Marine habe zudem ein Waffenlager der Hamas zerstört.

Das israelische Militär meldete zudem einen versuchten Angriff aus dem Gazastreifen. Zwei Geschosse seien Richtung Israel abgefeuert worden, sie hätten ihr Ziel aber nicht erreicht./cir/DP/men