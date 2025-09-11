Aktien Frankfurt Eröffnung: Oracle sorgt für gute Stimmung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX bleibt auf Schaukelkurs: Nach dem schwächeren Vortag ist es zur Wochenmitte mit den Kursen wieder aufwärts gegangen. Für gute Stimmung sorgen am Mittwoch starke Geschäftszahlen des Software-Konzerns Oracle vom Vorabend. Der deutsche Leitindex stieg in den ersten Handelsminuten um ein halbes Prozent auf 23.834 Punkte.

Wer­bung Wer­bung

Die Aktien von Oracle waren am Dienstag im nachbörslichen Handel um über 30 Prozent nach oben geschossen auf ein Rekordhoch. Die Lieferzusagen des Unternehmens an Kunden seien auf Quartalssicht um über 300 Milliarden US-Dollar gestiegen, lobte Analyst Brent Thill von der Bank Jefferies. Das schüre erneut Fantasie rund um Künstliche Intelligenz.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen lag am Morgen mit 0,5 Prozent im Plus bei 30.467 Zählern. Für den EuroStoxx 50, den Leitindex der Eurozone , ging es genauso stark nach oben./bek/jha/