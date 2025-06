Aktien Frankfurt Eröffnung: Wenig bewegt - Zins-Entscheid und Merz-Besuch in USA

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Donnerstag im frühen Handel noch nicht viel getan. Etwas unter seinem am Vortag markierten Rekordhoch von 24.346 Punkten notierte der deutsche Leitindex prozentual kaum verändert bei 24.283 Punkten. Das Korrekturrisiko sei inzwischen hoch, mahnen die Experten der Landesbank Helaba.

Wer­bung Wer­bung

Der MDAX sank um 0,20 Prozent auf 30.968 Punkte. Am Vortag war der Index der mittelgroßen Werte erstmals seit gut drei Jahren wieder über 31.000 Punkte geklettert. Er liefert sich in der Jahresbilanz ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Dax - beide Indizes haben mehr als ein Fünftel gewonnen. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es am Donnerstag um rund 0,2 Prozent hoch.

Am Nachmittag schauen die Anleger auf die Europäische Zentralbank (EZB). Erwartet wird eine erneute Senkung des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte. Spannend werden aber wie immer vor allem die Hinweise von Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde für das weitere Vorgehen.

Der neue Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) trifft derweil am frühen Abend mitteleuropäischer Zeit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus. Gesprächsthemen sollen insbesondere der Ukraine-Krieg, NATO-Fragen und der Zollstreit sein./ajx/stk