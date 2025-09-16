DAX23.734 +0,2%ESt505.438 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.825 ±-0,0%Nas22.325 +0,8%Bitcoin97.559 -0,8%Euro1,1772 +0,3%Öl67,37 +0,7%Gold3.679 +1,0%
Aktien Frankfurt Schluss: Anleger vor US-Zinsentscheidung zurückhaltend

15.09.25 17:44 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart vorsichtig geblieben. Der DAX ging am Montag 0,21 Prozent höher bei 23.748,86 Punkten aus dem Handel. Zwischenzeitliche Gewinne von bis zu rund 0,7 Prozent gab er also größtenteils wieder ab. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gewann derweil 0,98 Prozent auf 30.469,96 Zähler.

"Aus charttechnischer Sicht steckt der deutsche Leitindex in einer Konsolidierung knapp unterhalb der 100-Tage-Linie fest", schrieben die Experten der Schweizer Bank UBS. Zuletzt testete der Dax die mittelfristig wichtige Trendlinie erneut ohne Erfolg. Auch neue Bestmarken an den US-Börsen lieferten keinen starken Rückenwind. Vom dortigen Optimismus vor dem Zinsentscheid der Fed komme in Europa recht wenig an, stellte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners fest. Hierzulande laute das Motto weiterhin "Abwarten".

Die Anleger rechnen fest mit einer Zinssenkung in den USA zur Wochenmitte. Alles andere als sinkende Zinsen wäre der Auslöser, "um den Stecker aus der Wall Street und damit auch aus dem Dax zu ziehen", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Es sei aber fraglich, ob der erwartete kleine Zinsschritt überhaupt noch positive Impulse liefern könne. Gleichzeitig sei eine Zinssenkung um 0,5 Prozentpunkte unwahrscheinlich. Dennoch halten manche Börsianer auch einen solchen großen Zinsschritt für möglich./niw/men

