Aktien Frankfurt Schluss: Dax beendet Schlingerkurs kaum verändert

29.09.25 17:53 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax beendet Schlingerkurs kaum verändert | finanzen.net
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Montag keine klare Richtung gefunden. Nach einigen Kursschwankungen schloss der deutsche Leitindex 0,02 Prozent fester mit 23.745,06 Punkten. Er behauptete sich damit aber über der zuletzt immer wieder erfolglos angelaufenen 21-Tage-Durchschnittslinie. Sie gilt als Indikator für den kurzfristigen Trend.

Wer­bung

Damit machte das Börsenbarometer den Anlegern etwas Hoffnung auf ein Ende seiner zuletzt zähen Konsolidierung. Zu Wochenbeginn habe es an neuen positiven Handelsimpulsen gefehlt, um den Dax weiter in Richtung 24.000 Punkten vorantreiben zu können, schrieb Marktexperte Andreas Lipkow. Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen stieg letztlich um 0,44 Prozent auf 30.117,57 Punkte.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verabschiedete sich 0,1 Prozent höher. In London und mehr noch in Zürich standen ebenfalls leichte Gewinne zu Buche. An den US-Börsen lag der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsende 0,2 Prozent im Minus, wogegen der technologielastige NASDAQ 100 um 0,5 Prozent zulegte.

Bei den Konjunkturdaten stehen in der neuen Woche die ISM-Einkaufsmanagerberichte am Mittwoch und Freitag sowie der Arbeitsmarktbericht aus den USA zum Wochenabschluss im Fokus. "Jede weitere Spur von Schwäche dürfte die Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen durch die Federal Reserve in diesem Jahr weiter befeuern", schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelsbaus Robomarkets. Die gleichzeitige Aussicht auf eine weiche Landung der US-Wirtschaft könnte auch an der Wall Street das Fundament für eine Fortsetzung der Rally im letzten Börsenquartal bilden./gl/he

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

