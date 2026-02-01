DAX25.176 +0,8%Est506.173 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 +6,6%Nas23.130 +1,2%Bitcoin58.237 +7,1%Euro1,1808 +0,3%Öl70,98 -0,3%Gold5.207 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA PayPal A14R7U Bayer BAY001 Microsoft 870747 Infineon 623100 Nordex A0D655 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- NVIDIA präsentiert nachbörslich Bilanz -- Apple, PayPal, Circle, Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
Top News
Oracle: Bis 2030 könnte sich das EPS verdoppeln oder sogar verdreifachen – einstelliges KGV. Was für die Aktie spricht! Oracle: Bis 2030 könnte sich das EPS verdoppeln oder sogar verdreifachen – einstelliges KGV. Was für die Aktie spricht!
Ausblick: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt Schluss: Dax klettert wieder über 25.000 Punkte

25.02.26 17:45 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax klettert wieder über 25.000 Punkte | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.175,9 PKT 189,7 PKT 0,76%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist am Mittwoch erneut über die 25.000-Punkte-Hürde gestiegen. Anleger konnten die Zollunsicherheit, die US-Präsident Donald Trump zu Wochenbeginn wieder in den Markt gebracht hatte, vorerst verdrängen. Dabei rückten die am Abend erwarteten Resultate des US-Chipriesen Nvidia in den Fokus, nachdem Anleger zuletzt vermehrt mögliche Bedrohungen durch Künstliche Intelligenz und hohe Investitionen in diese Technologien hinterfragt hatten.

Wer­bung

Laut dem Marktanalysten Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets ließ sich der Dax von einer gewissen Vorfreude anstecken, denn auch in New York war die Tendenz am Mittwoch freundlich. Mit diesem Rückenwind legte der deutsche Leitindex am Ende um 0,76 Prozent auf 25.175,94 Punkte zu. Er schlug sich damit deutlich besser als der MDAX, der mit 31.431,62 Punkten nur um 0,07 Prozent stieg.

In einem Kommentar von Index-Radar hieß es, Nvidia gelte als "Seismograf für die Investitionsbereitschaft im KI-Komplex". Angesichts der massiven Investitionsprogramme der großen Tech-Konzerne liege die Messlatte aber hoch. Ausgewertet wurde am Mittwoch auch die Rede zur Lage der Nation von Donald Trump. In dieser widmete sich der US-Präsident aber hauptsächlich der Situation im eigenen Land./tih/he

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

19:03Fly One Armenia erweitert Flotte um weiteren Airbus A320
18:53Börse am Mittwoch: DAX behält vor NVIDIA-Zahlen 25.000-Punkte-Marke im Blick
18:05ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax klettert wieder über 25.000 Punkte
18:02Rekord bei ETF-Sparplänen im Jahr 2025: Beliebter denn je bei Anlegern
18:00Deutsche Finanzpolitik kommt ins Rollen
18:00Deutsche Finanzpolitik kommt ins Rollen
18:00Deutsche Finanzpolitik kommt ins Rollen
18:00Deutsche Finanzpolitik kommt ins Rollen
mehr