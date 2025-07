Aktien Frankfurt Schluss: Dax trotzt US-Zöllen vor Fristende

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Montag erstmals seit Ende Juni wieder die Marke von 24.000 Punkten geknackt. Er trotzte damit dem nahenden Fristende für eine Lösung des Handelskonflikts zwischen den USA und der Europäischen Union. Von diesem Mittwoch an könnten nach früheren Aussagen von US-Präsident Donald Trump weitere Zölle auf Einfuhren aus der EU in Kraft treten, falls diese ihm in Handelsfragen nicht entgegenkommt.

Wer­bung Wer­bung

Zum Handelsende notierte der deutsche Leitindex 1,20 Prozent höher bei 24.073,67 Punkten. Damit setzte er sich von der für den kurzfristigen Trend wichtigen 21-Tage-Linie weiter nach oben ab. Vom rund einen Monat alten Rekordhoch von 24.479 Punkten ist der Dax aber noch ein Stück entfernt.

Der MDAX, Index der mittelgroßen Unternehmen, stieg am Montag um 1,54 Prozent auf 30.746,88 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,00 Prozent auf 5.341,54 Zähler nach oben.

"Die Marktteilnehmer sind nicht mehr so schreckhaft wie noch vor einigen Monaten", kommentierten die Experten der Deka Bank. Sie wüssten zwar, dass die Zölle von Dauer sein dürften, die US-Regierung jedoch vor den selbstzerstörerischen Effekten von zu hohen Zollsätzen zurückschrecke./bek/he