Aktien Frankfurt Schluss: Moderate Verluste - Richtungssuche geht weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Dienstag nach einem freundlichen Start schnell ins Minus gedreht. Zum Handelsende notierte der deutsche Leitindex 0,37 Prozent tiefer bei 23.718,45 Punkten. Damit geht die Richtungssuche seit dem Kursrutsch vor einer Woche weiter. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen verlor am Dienstag letztlich 0,42 Prozent auf 30.326,53 Punkte.

"Die Befürchtungen größerer Verwerfungen an den europäischen Finanzmärkten durch die Unsicherheit in Frankreich haben sich zwar etwas beruhigt, belasten aber trotzdem", kommentierte Experte Andreas Lipkow.

Am Montagabend war die französische Regierung durch eine verlorene Vertrauensfrage in der Nationalversammlung gestürzt worden. Dies hatte sich angesichts einer fehlenden parlamentarischen Mehrheit aber abgezeichnet, seitdem Premierminister François Bayrou im Streit um den anstehenden Sparhaushalt diesen Schritt vor gut zwei Wochen angekündigt hatte.

In nächster Zeit stehen mit Inflationsdaten aus den USA und dem Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) noch wichtige Ereignisse auf der Agenda. Die EZB wird bei ihrer Zinsentscheidung an diesem Donnerstag die Zinsen voraussichtlich erneut stabil halten. Dagegen gilt eine Leitzinssenkung der US-Notenbank Fed kommende Woche als nahezu sicher./gl/jha/