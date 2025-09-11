DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,40 -2,5%Dow45.641 +0,3%Nas21.816 +0,1%Bitcoin94.630 -0,7%Euro1,1724 -0,3%Öl66,53 +0,4%Gold3.647 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA DEUTZ 630500 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich in Rot -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- CaliberCos, DHL, VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir im Fokus
Top News
Apple-Aktie vor Event leichter: Kommt "The next big thing"? - Diese Neuheiten dürfte der iKonzern heute präsentieren Apple-Aktie vor Event leichter: Kommt "The next big thing"? - Diese Neuheiten dürfte der iKonzern heute präsentieren
DEUTZ-Aktie unter Druck: Kapitalerhöhung für Übernahme gestartet DEUTZ-Aktie unter Druck: Kapitalerhöhung für Übernahme gestartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview

Aktien Frankfurt Schluss: Moderate Verluste - Richtungssuche geht weiter

09.09.25 17:57 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Dienstag nach einem freundlichen Start schnell ins Minus gedreht. Zum Handelsende notierte der deutsche Leitindex 0,37 Prozent tiefer bei 23.718,45 Punkten. Damit geht die Richtungssuche seit dem Kursrutsch vor einer Woche weiter. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen verlor am Dienstag letztlich 0,42 Prozent auf 30.326,53 Punkte.

Wer­bung

"Die Befürchtungen größerer Verwerfungen an den europäischen Finanzmärkten durch die Unsicherheit in Frankreich haben sich zwar etwas beruhigt, belasten aber trotzdem", kommentierte Experte Andreas Lipkow.

Am Montagabend war die französische Regierung durch eine verlorene Vertrauensfrage in der Nationalversammlung gestürzt worden. Dies hatte sich angesichts einer fehlenden parlamentarischen Mehrheit aber abgezeichnet, seitdem Premierminister François Bayrou im Streit um den anstehenden Sparhaushalt diesen Schritt vor gut zwei Wochen angekündigt hatte.

In nächster Zeit stehen mit Inflationsdaten aus den USA und dem Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) noch wichtige Ereignisse auf der Agenda. Die EZB wird bei ihrer Zinsentscheidung an diesem Donnerstag die Zinsen voraussichtlich erneut stabil halten. Dagegen gilt eine Leitzinssenkung der US-Notenbank Fed kommende Woche als nahezu sicher./gl/jha/