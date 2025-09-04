Aktien New York: Alphabet und Apple helfen Nasdaq-Börse voran

NEW YORK (dpa-AFX) - Dank der Kursgewinne der Schwergewichte Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Apple ist die US-Technologiebörse Nasdaq am Mittwoch auf Erholungskurs gegangen. Die weiter hohen Anleiherenditen schieben zu viel Euphorie allerdings einen Riegel vor. Im weiteren Verlauf könnten Daten vom US-Arbeitsmarkt und zum Auftragseingang der Industrie die Kurse bewegen.

Im frühen Handel stieg der Auswahlindex NASDAQ 100 um 0,5 Prozent auf 23.351 Punkte. Damit knüpfte er nach zwei schwachen Tagen wieder an die Gewinnserie aus der Vorwoche an. Der jüngst ebenfalls schwächelnde Leitindex Dow Jones Industrial trat mit 45.285 Punkten quasi auf der Stelle. Der breit gefasste S&P 500 lag mit 0,4 Prozent im Plus bei 6.443 Punkten./bek/jha/