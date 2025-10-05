DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin104.888 +0,6%Euro1,1737 ±0,0%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
05.10.25 17:23 Uhr
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagnachmittag | finanzen.net

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 17:11 0,44 Prozent auf 122.920,02 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 122.380,15 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 3,3 Prozent auf 17,00 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 17:10 steht ein Minus von -0,46 Prozent auf 119,87 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 120,42 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Ethereum um 1,00 Prozent auf 4.532,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 4.487,16 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 590,61 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Sonntagnachmittag um 1,08 Prozent auf 596,97 US-Dollar gestiegen.

Zudem gewinnt Ripple am Sonntagnachmittag hinzu. Um 0,87 Prozent auf 2,995 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 2,969 US-Dollar.

Währenddessen legt der Dash-Kurs um 2,09 Prozent auf 35,05 US-Dollar zu. Gestern war Dash noch 34,33 US-Dollar wert.

Daneben fällt Monero um -2,84 Prozent auf 320,52 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 329,90 US-Dollar.

Derweil geht es für den NEO-Kurs bergauf. NEO steigt 1,81 Prozent auf 6,328 US-Dollar, nach 6,216 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1863 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 17:10 bei 0,1922 US-Dollar.

Währenddessen legt der Cardano-Kurs um 1,62 Prozent auf 0,8538 US-Dollar zu. Gestern war Cardano noch 0,8402 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Stellar-Kurs um 0,81 Prozent auf 0,3974 US-Dollar. Am Vortag notierte Stellar bei 0,3942 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0016 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:10 bei 0,0016 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0079 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0085 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com