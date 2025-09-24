Aktien New York: Auch Dow Jones und S&P 500 rutschen ins Minus nach Rekordjagd

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag der Rekordjagd der vergangenen Wochen etwas Tribut gezollt. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 startete schon mit Verlusten in den Handel und weitete diese mit 24.592,72 Punkten auf 0,68 Prozent aus. Er hatte am Montag nach positiven Neuigkeiten der Tech-Schwergewichte NVIDIA und Apple etwas stärker zugelegt als die anderen Indizes und ebenfalls eine neue Bestmarke aufgestellt.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stellte am Dienstag gleich zu Beginn eine neue Bestmarke auf, rutschte dann aber ab und notierte zuletzt 0,20 Prozent tiefer bei 46.290,12 Punkten. Ähnlich erging es dem marktbreiten S&P 500, der 0,52 Prozent auf 6.658,63 Punkte verlor.

Zu Wochenbeginn gab der Chipriese Nvidia dem Megathema Künstliche Intelligenz (KI) mit angekündigten Milliarden-Investitionen in den ChatGPT-Entwickler OpenAI neuen Schwung, was die Anleger mit deutlichen Kursgewinnen und einem Rekordhoch belohnten. Am Dienstag litten die Titel mit minus 2,9 Prozent unter Gewinnmitnahmen. Zudem kündigte der chinesische Tech-Riese Huawei eine auf drei Jahre angelegte Kampagne an, um Nvidia bei KI-Chips zu überholen.

Ein Konjunkturausblick von US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte kaum Auswirkungen auf die Aktienkurse. Der Druck von US-Präsident Donald Trump auf Powell bleibt hoch. Schließlich hat sich der von Trump neu in den Notenbank-Vorstand aufgerückte Stephen Miran für kräftige Zinssenkungen ausgesprochen. "Wenn die kurzfristigen Zinsen etwa zwei Prozentpunkte zu hoch bleiben, drohen unnötige Entlassungen und höhere Arbeitslosigkeit", sagte Miran.

Aussagen von Trump beeinflussten auch die Aktien von Kenvue, die sich um 2,7 Prozent von ihrem Rekordtief erholten. Nachdem der US-Präsident Schwangere vor der Einnahme des Schmerzmittels Tylenol warnte, bekommt der Pharmahersteller Rückendeckung. Mehrere Medien berichteten, dass ein Zusammenhang zwischen dem Medikament und dem von Trump erwähnten Autismus-Risiko wissenschaftlich nicht untermauert sei.

1,4 Prozent fester zeigten sich die Boeing-Aktien, nachdem Uzbekistan Airways eine Bestellung von bis zu 22 Jets des 787-Dreamliner-Jets bekanntgegeben hatte. Zudem wurde bei dem Flugzeugbauer auf eine Erklärung des US-Botschafters in China, David Perdue, verwiesen. Nach Jahren der Abstinenz soll Medienberichten zufolge eine Großbestellung aus China näher rücken.

Dagegen setzten AutoZone-Titel mit minus 1,1 Prozent ihre Talfahrt nach dem vor knapp anderthalb Wochen erreichten Rekordhoch fort. Auch überraschend gute Quartals-Umsatzzahlen gaben dem Kfz-Ersatzteilehändler keine positiven Impulse./gl/men