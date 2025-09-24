DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.284 -0,2%Nas22.577 -0,9%Bitcoin94.858 -0,7%Euro1,1813 +0,1%Öl67,57 +1,5%Gold3.780 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Porsche vz. PAG911 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: Dow leichter -- DAX beendet Handel fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark, D-Wave, DroneShield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Nach Aufnahme in den S&P/ASX 200: DroneShield-Aktie im Rallymodus Nach Aufnahme in den S&P/ASX 200: DroneShield-Aktie im Rallymodus
Hot Stocks heute: NVIDIA und Open AI - Long Trade auf Porsche AG Hot Stocks heute: NVIDIA und Open AI - Long Trade auf Porsche AG
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Aktien New York: Auch Dow Jones und S&P 500 rutschen ins Minus nach Rekordjagd

23.09.25 20:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
46.297,1 PKT -84,4 PKT -0,18%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.658,1 PKT -35,7 PKT -0,53%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag der Rekordjagd der vergangenen Wochen etwas Tribut gezollt. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 startete schon mit Verlusten in den Handel und weitete diese mit 24.592,72 Punkten auf 0,68 Prozent aus. Er hatte am Montag nach positiven Neuigkeiten der Tech-Schwergewichte NVIDIA und Apple etwas stärker zugelegt als die anderen Indizes und ebenfalls eine neue Bestmarke aufgestellt.

Wer­bung

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stellte am Dienstag gleich zu Beginn eine neue Bestmarke auf, rutschte dann aber ab und notierte zuletzt 0,20 Prozent tiefer bei 46.290,12 Punkten. Ähnlich erging es dem marktbreiten S&P 500, der 0,52 Prozent auf 6.658,63 Punkte verlor.

Zu Wochenbeginn gab der Chipriese Nvidia dem Megathema Künstliche Intelligenz (KI) mit angekündigten Milliarden-Investitionen in den ChatGPT-Entwickler OpenAI neuen Schwung, was die Anleger mit deutlichen Kursgewinnen und einem Rekordhoch belohnten. Am Dienstag litten die Titel mit minus 2,9 Prozent unter Gewinnmitnahmen. Zudem kündigte der chinesische Tech-Riese Huawei eine auf drei Jahre angelegte Kampagne an, um Nvidia bei KI-Chips zu überholen.

Ein Konjunkturausblick von US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte kaum Auswirkungen auf die Aktienkurse. Der Druck von US-Präsident Donald Trump auf Powell bleibt hoch. Schließlich hat sich der von Trump neu in den Notenbank-Vorstand aufgerückte Stephen Miran für kräftige Zinssenkungen ausgesprochen. "Wenn die kurzfristigen Zinsen etwa zwei Prozentpunkte zu hoch bleiben, drohen unnötige Entlassungen und höhere Arbeitslosigkeit", sagte Miran.

Wer­bung

Aussagen von Trump beeinflussten auch die Aktien von Kenvue, die sich um 2,7 Prozent von ihrem Rekordtief erholten. Nachdem der US-Präsident Schwangere vor der Einnahme des Schmerzmittels Tylenol warnte, bekommt der Pharmahersteller Rückendeckung. Mehrere Medien berichteten, dass ein Zusammenhang zwischen dem Medikament und dem von Trump erwähnten Autismus-Risiko wissenschaftlich nicht untermauert sei.

1,4 Prozent fester zeigten sich die Boeing-Aktien, nachdem Uzbekistan Airways eine Bestellung von bis zu 22 Jets des 787-Dreamliner-Jets bekanntgegeben hatte. Zudem wurde bei dem Flugzeugbauer auf eine Erklärung des US-Botschafters in China, David Perdue, verwiesen. Nach Jahren der Abstinenz soll Medienberichten zufolge eine Großbestellung aus China näher rücken.

Dagegen setzten AutoZone-Titel mit minus 1,1 Prozent ihre Talfahrt nach dem vor knapp anderthalb Wochen erreichten Rekordhoch fort. Auch überraschend gute Quartals-Umsatzzahlen gaben dem Kfz-Ersatzteilehändler keine positiven Impulse./gl/men

Mehr zum Thema Dow Jones 30 Industrial

20:18Aktien New York: Auch Dow Jones und S&P 500 rutschen ins Minus nach Rekordjagd
20:02Dow Jones aktuell: Dow Jones nachmittags in Rot
19:55Is Reddit Stock an Nvidia-Level Winner?
19:45What Jimmy Kimmel says in his first show back may not matter. Disney has already been hammered by the culture wars.
19:07Get Ready for Fall Sports With Apple Arcade's October Lineup
19:00Apple Watch Series 11 vs. Series 10: Is There Enough to Justify Buying a New Model?
18:40US: Trump proposes further changes to H-1B visa process
18:40How Donald Trump's H-1B visa fee could affect the US economy
mehr