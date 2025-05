Aktien New York Ausblick: Leichtes Plus - Abwarten vor US-China-Gesprächen

NEW YORK (dpa-AFX) - Wie bereits im bisherigen Wochenverlauf dürfte der US-Aktienmarkt auch am Freitag keine klare Richtung einschlagen. Anleger scheinen nach der vorherigen Erholungsjagd abwarten zu wollen, wie am Wochenende erste hochrangige Gespräche im Handelskonflikt zwischen den USA und China ausgehen. Zuletzt hatten sich Optimismus und Dämpfer beim vorherrschenden Zoll-Thema die Hand gegeben. Auch vorbörslich zeigte sich in der Indikation des Brokers IG für den Dow Jones Industrial ein Wechselbad der Gefühle.

So kletterte die Taxe für den US-Leitindex zeitweise über 41.500 Punkte, nur um Minuten später kurzzeitig wieder unter 41.300 Punkte abzusacken. Auslöser war das Statement des US-Präsidenten Trump, dass Zölle auf chinesische Waren in Höhe von 80 Prozent richtig erschienen. Das wäre zwar weniger als aktuell, aber immer noch ein großes Handelshemmnis.

Seit der Eskalation im Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt wurden von den USA bis zu 145 Prozent Zusatzzölle auf Waren-Importe aus China verhängt. Peking verlangt im Gegenzug auf Einfuhren aus den USA Aufschläge von 125 Prozent.

Verantwortlich sei allerdings US-Finanzminister Bessent, so Trump weiter. Er wird für die USA auch die Gespräche mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten He Lifeng führen.

Die Dow-Indikation pendelte sich zuletzt mit 41.434 Punkten wieder auf dem Niveau vor dem Trump-Kommentar ein - etwa 0,2 Prozent über dem Vortagesniveau. Damit bliebe der Index weiter unter der exponentiell berechneten Durchschnittslinie der vergangenen 200 Tage. Dieser viel beachteter Indikator für den langfristigen Trend wurde tags zuvor nur kurzzeitig überwunden.

Den Technologie-Index NASDAQ 100 erwartet IG mit 20.131 Punkten 0,3 Prozent höher. Ein starker Nasdaq-Wert ist vorbörslich Pinterest mit fast 16 Prozent Plus. Die Online-Pinnwand überzeugte den Markt und Experten nicht nur mit den Geschäftszahlen, sondern auch dem Ausblick.

Auch für Lyft und The Trade Desk ging es zweistellig empor. Das Geschäft des Uber-Konkurrenten Lyft läuft rund, und das Kontingent für Aktienrückkäufe wurde aufgestockt. Auch beim IT-Unternehmen überzeugten die Zahlen.

Zu überzeugen wussten Microchip, Expedia und Wolfspeed leider nicht. Besonders klar enttäuschte der Halbleiterhersteller Wolfspeed, der von den Analysten der Bank JPMorgan sogar auf "Underweight" abgestuft wurde. Die Aktien fielen vorbörslich bis zu 22 Prozent. JPMorgan-Experte Samik Chatterjee sieht schwierige Verhandlungen mit den Gläubigern auf das neue Management zukommen./ag/mis