Aktien New York: Durchwachsener Start nach Vortagsrally

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Kurssprung am Vortag wegen vermeldeter Zollfortschritte verläuft am Dienstag der frühe Handel an den US-Börsen zunächst durchwachsen. Nach der Veröffentlichung von Zahlen zur Inflation notierte der Dow Jones Industrial in den ersten Minuten 0,44 Prozent schwächer bei 42.223 Punkten. Der technologielastige NASDAQ 100 legte um 0,45 Prozent auf 20.961 Zähler zu. Der marktbreite S&P 500 stand 0,13 Prozent höher bei 5.852 Punkten.

Im April waren die Verbraucherpreise in den USA im Jahresvergleich um 2,3 Prozent gestiegen. Im März hatte die Teuerungsrate bei 2,4 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im April mit einer Stagnation gerechnet. Erste preistreibende Zolleffekte seien nicht sichtbar gewesen, kommentierte der Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank, Thomas Gitzel, die Zahlen. Laut Helaba-Experte Ralf Umlauf besteht für die US-Notenbank mit möglichen Zinsveränderungen noch immer kein Grund zur Eile./ajx/he