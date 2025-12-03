Aktien New York: Erholung geht nur beim Dow weiter - Nasdaq gibt nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger haben sich am Mittwoch an den US-Börsen mit Aktienkäufen wieder schwerer getan. Im Fokus stand der überraschend schwache Bericht des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP für November, der "weiteren Treibstoff für die Zinssenkungsfantasie" lieferte, wie Marktexperte Andreas Lipkow sagte. Die Nachricht zog dennoch verhaltene Reaktionen nach sich, wodurch der Dezember für Anleger weiter holprig verläuft.

Nur der Dow Jones Industrial konnte im frühen Handel an seine Vortagsgewinne anknüpfen. Im frühen Handel legte der Leitindex der Wall Street um 0,1 Prozent auf 47.534 Punkte zu. Für den zuletzt besser gelaufenen NASDAQ 100 mit seinen Technologiewerten ging es am Mittwoch jedoch um 0,4 Prozent auf 25.446 Zähler bergab. Der marktbreite S&P 500 gab außerdem um 0,1 Prozent auf 6.820 Punkte nach.

Anleger vertrauen derzeit darauf, dass die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche nochmals ihre Zinsen senkt. Dabei spielen Daten privater Anbieter wie etwa ADP derzeit eine besondere Rolle, weil sich viele Regierungsdaten nach dem wochenlangen Regierungsstillstand noch immer verspäten. Am Mittwoch um 16.00 Uhr steht mit dem ISM-Einkaufsmanagerindex noch ein Frühindikator für den Dienstleistungssektor an./tih/mis