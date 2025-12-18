DAX24.200 +1,0%Est505.742 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,13 -0,1%Nas22.992 +1,3%Bitcoin72.971 -0,4%Euro1,1725 -0,1%Öl59,81 -1,4%Gold4.332 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 RENK RENK73 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX klettert letztlich über 24.000 Punkte -- Wall Street freundlich -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle, Micron, Plug Power, TMTG, Canopy im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie vor Ausbruch? Analysten sehen 2026 als "Jahr der Drohne" DroneShield-Aktie vor Ausbruch? Analysten sehen 2026 als "Jahr der Drohne"
Canopy Growth, Tilray, Aurora im Aufschwung: Trump-Pläne zur Marihuana-Neuklassifizierung bewegen Aktien Canopy Growth, Tilray, Aurora im Aufschwung: Trump-Pläne zur Marihuana-Neuklassifizierung bewegen Aktien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Warum sich passiv mit dem Markt zufriedengeben, wenn man ihn aktiv schlagen kann? Jetzt entdecken!

Aktien New York: Inflationsdaten und Micron-Optimismus sorgen für Erholung

18.12.25 19:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.999,9 PKT 306,5 PKT 1,35%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Verlusten haben die US-Börsen am Donnerstag von Inflationsdaten sowie einem starken Geschäftsausblick des Speicherchipherstellers Micron Erholungsimpulse erhalten. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg rund zwei Stunden vor dem Börsenschluss um 0,6 Prozent auf 48.170 Punkte. Am vergangenen Freitag erst hatte der weltweit wohl bekannteste Aktienindex ein Rekordhoch bei 48.887 Punkten erreicht, anschließend dann aber überwiegend nachgegeben.

Wer­bung

Die Inflationsrate in den USA war im November überraschend gefallen, was die Erwartung in puncto weiterer Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed im kommenden Jahr untermauert. Allerdings gibt es wegen des von Oktober bis Mitte November teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte ("Shutdown") jede Menge Unsicherheitsfaktoren. Viele Daten fehlen, was die Aussagekraft der vorhandenen zum Teil infrage stellt.

Der marktbreite S&P 500 gewann 1,2 Prozent auf 6.802 Punkte. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte NASDAQ 100 legte um 2,0 Prozent auf 25.135 Punkte zu. Er hatte zuletzt besonders deutlich unter Gewinnmitnahmen durch Anleger bei KI-Infrastrukturwerten gelitten.

Mit einem Jahresplus von knapp 20 Prozent steht der Techwerte-Index 2025 weiterhin etwas besser da als Dow und S&P 500, die bislang um 13 beziehungsweise 15,5 Prozent gestiegen sind. Gleichwohl scheint der Nasdaq 100 charttechnisch weiter angeschlagen. Nach dem Rutsch unter die 50-Tage und die 21-Tage-Linie - Indikatoren für den kurz- und mittelfristigen Trend - könnte sich die jüngste Konsolidierung daher trotz der aktuellen Gewinne noch weiter fortsetzen.

Wer­bung

Für eine gewisse Erleichterung in der Tech-Branche sorgte Micron (Micron Technology), dessen Aktienkurs um 14 Prozent nach oben schnellte. Inmitten der zuletzt im Vergleich zu sehr hohen Erwartungen durchwachsenen Nachrichten aus der Branche überraschte der Chiphersteller mit starken Quartalszahlen und einem optimistischen Ausblick auf das laufende Geschäftsquartal, vor allem in Bezug auf die Nachfrage nach Speicherlösungen für KI-Anwendungen.

Die Anteilsscheine des Halbleiter- und Softwareunternehmens Broadcom profitierten mit. Sie drehten nach frühen Verlusten in die Gewinnzone und stiegen um 1,1 Prozent. Auch Oracle legten um 1,0 Prozent zu. AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) stiegen um 2,4 Prozent und NVIDIA gewannen 2,5 Prozent.

Abseits der Technologiewerte legten Lululemon (lululemon athletica) um 4,9 Prozent zu. Nach zuletzt überraschend guten Zahlen und angehobenen Jahreszielen hat der Sportartikelhersteller offenbar nun das Interesse des aktivistischen Investors Paul Singer auf sich gezogen. Berichten zufolge ist dessen Fonds Elliott für mehr als eine Milliarde Dollar eingestiegen.

Wer­bung

Die Papiere von Birkenstock verloren dagegen nach einem enttäuschenden Ausblick des Sandalenherstellers 8,7 Prozent.

Medline (Medline A) hielten sich stabil mit minus 0,1 Prozent auf 40,95 Dollar. Der Lieferant von Medizinprodukten war tags zuvor an die Börse gebracht worden. Der Ausgabepreis der Aktie hatte bei 29 Dollar gelegen. Geschlossen hatte das Papier am ersten Handelstag mit 41 Dollar, was ein Kursplus von etwas mehr als 40 Prozent bedeutet. Die Einnahmen aus dem Börsengang beliefen sich auf knapp 6,3 Milliarden Dollar, womit Medline in den USA der größte Börsengang des Jahres ist. Der Börsenwert beläuft sich nach dem starken Kursanstieg auf rund 54 Milliarden Dollar./ck/men

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

20:12Nvidia and other chip stocks rise — but the AI trade may not be back for good
20:02Zuversicht in New York: Am Nachmittag Gewinne im NASDAQ Composite
19:47Aktien New York: Inflationsdaten und Micron-Optimismus sorgen für Erholung
19:22Intuit to use Circle’s stablecoin for financial platforms
19:05Cintas (CTAS) Q2 2026 Earnings Call Transcript
19:02TotalEnergies Signs 21-Year Renewable Solar Power Deal With Google
18:59Nvidia Stock Gains Traction As Chip Stocks Rally Following Blowout Results From Micron
18:41Amazon Introduces Alexa-Powered Ring Doorbell With Personalized Visitor Greetings
mehr